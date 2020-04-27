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В Омской области трехлетний ребенок заразился COVID-19

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Омской области трехлетний ребенок заразился COVID-19
pixabay.com

Известно: девять новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано за сутки в Омской области, среди них - ребенок, который контактировал в аэропорту с инфицированными жителями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди новых заболевших -  семь мужчин, из которых трое общались с родственниками, приехавшими из Москвы, по четверым пациентам эпидемиологическое расследование продолжается. Также заболели COVID-19 пожилая женщина и трехлетний ребенок.

Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекции в области достигло 71.

Ранее в Курской области скончался врач анестезиолог-реаниматолог, который  заразился коронавирусом.

ЕЧ

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