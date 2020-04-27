Жительница Одинцово рассказала, как ее вылечили от коронавируса за 400 тысяч рублей​

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27 апреля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели», Екатерина Семенникова ]

фото: соцсети

Основной причиной смертей от COVID-19 власти называют слишком позднее обращение заболевших к врачам. Но так ли легко попасть в больницу вовремя? Опыт одержавшей победу над коронавирусом или почему в городе Одинцово праздно гуляющих жителей в шутку называют «миллионерами со связями»?

Одинцово на протяжении всего карантинного времени лидирует среди городов Московской области по числу заболевших коронавирусом. На сегодняшний день в городе 597 человек с подтвержденным диагнозом. Но больше цифр показательна ситуация с ожиданием скорой помощи. Заболел ли ребенок, подозреваете ли у себя популярную и практически единственную, какую сейчас лечат болезнь, ждать приезда врачей скорой придется, в лучшем случае, от 6 часов, но чаще – около суток.

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что две трети умерших поздно обратились к врачам, не на ранней стадии заболевания. В тоже время в соцсетях с прошлой недели поток информации от родственников заболевших о том, что в больницу не госпитализируют, предлагают лечиться дома, если легкие поражены менее 50 процентов.

Об одном из таких случаев подробно расскажет 37-летняя жительница города Одинцово, Екатерина Ч.

«5 апреля начала чувствовать слабость. Через два дня пропало обоняние, градусник показал 38,5, и я вызвала скорую. Врач сообщил, что лёгкие чистые, тест они не делают, для этого нужно обратиться в поликлинику.

8 апреля я приехала в поликлинику, но тест делать не хотели – температура на тот момент снизилась до 37.Отправили на рентген, который ничего не показал.

Потом все-таки приняли решение сделать тест, так как у меня трое детей. Сказали, что если тест будет положительным, то мне позвонят через 2-3 дня.

9 апреля стали сильно болеть голова и поясница, из-за сильнейшей слабости слегла в кровать.

10 апреля температура поднялась в очередной раз до 38,5. Скорую вызвала в 15 часов, она приехала лишь в полшестого утра. Послушав, сообщили, что лёгкие чистые, и сказали вызывать врача из поликлиники.

11 апреля врач из поликлиники назначила антибиотик.

13 апреля все еще сохраняется высокая температура, боли, дикая слабость – вызываю скорую в 10 утра – приезжает в 22:50. Врач услышал хрипы в левом легком, сделал экспресс-тест по крови из пальца – отрицательный. Я умоляла сделать мне КТ (компьютерная томография легких), сказали собираться. Отвезли делать КТ, которая показала двустороннюю пневмонию. Сели обратно в машину скорой помощи, врач стал звонить во все больницы Московской области, и ему все отказывали в приеме. Врач не знал, что со мной делать, он вообще ничего не понимал, что происходит. Сказал, что они возят и в Сергиев Посад и в Клин, Пушкино, Фрязино, Подольск, но сейчас – без вариантов. Я предложила отдать мне все результаты КТ и теста, написала отказ и уехала в ночи в Москву к маме, где я все еще прописана. Оттуда вызвала скорую, к удивлению, они приехали через 10 минут! Температура 38,5, подтвержденная двусторонняя пневмония со всеми признаками коронавируса, как оказалось, не являлись причиной для госпитализации: сказали, что я еще дышу самостоятельно, поэтому лечиться буду дома. Ко мне придёт врач и назначит лечение. Забегая вперед, врач пришла через два с половиной дня.

14 апреля мне становится тяжелее дышать и я опять вызываю скорую. История повторяется: «Дышите? Лечитесь дома. У вас всего 25 % легких поражено. Для госпитализации слишком мало».

Муж этого ужаса не выдержал и вызвал скорую мне из частной клиники, в которую меня и отвезли.

В клинике «К+31» пришлось внести депозит 500 тысяч. Меня возили в кресле – я не могла ходить из-за сильной интоксикации и сразу же сделали четыре капельницы подряд. На третий день платного лечения температура пришла в норму и появилось слабое обоняние.

24 апреля я поспешила выписаться, ибо ежедневное пребывание в клинике – 27 тысяч рублей. Получила сдачу 103 тыс. рублей. Подписала бумагу об обязательной изоляции – две недели сидеть дома на карантине. К счастью, дети и муж уже несколько недель до этого находились на даче.

Кстати, результаты взятого 8 апреля мазка из зева на Ковид-19 сообщили аж 18 числа, т.е. через десять дней. В 22 часа позвонили из Роспотребнадзора и сообщили о положительном результате.

Меня часто спрашивают: можно было ли перетерпеть все это дома, принимая антибиотики, назначенные приходящим врачом из поликлиники. Мне было очень страшно, и я бы не рискнула лечиться самостоятельно.

Ни в коем случае я не виню работников скорой, видно, они очень старались найти мне место для госпитализации, потратили около часа на обзвон, но везде им отвечали отказом.»

На момент выхода номера в Одинцово должны открыть военный медицинский центр на 1600 коек. Возможно, какое-то время будут госпитализировать и среднетяжелых больных. Но кто вернет многодетной семье деньги? 397 тысяч рублей стоила этой семье оптимизация здравоохранения.