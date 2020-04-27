В Москве Сбербанк взял на себя доставку пенсий на дом одиноким пенсионерам, не имеющим банковских карт

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники Сбербанка доставили московским пенсионерам домой более 75 млн рублей. Это помогло одиноким пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Деньги доставлялись на домашние адреса тем пенсионерам, которые не имеют банковских карт.

«Сегодня для нас очень важно обеспечить безопасность клиентов, особенно входящих в группы риска по возрасту. Для того, чтобы одинокие пенсионеры, не имеющие банковских карт и получающие деньги на сберкнижку, имели возможность не выходить из дома и соблюдать режим самоизоляции, Сбербанком было принято решение доставлять пенсию им домой. При этом наши сотрудники строго соблюдают все требования по использованию средств индивидуальной защиты, чтобы максимально обезопасить клиентов и самих себя», - сообщил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

Заказать доставку пенсионеры самостоятельно могут позвонив в банк. Кроме того, списки одиноких пенсионеров предоставил и Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.