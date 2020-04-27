В Усть-Лабинске приостановлена деятельность магазина

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27 апреля 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках работы по недопущению распространения коронавирусной инфекции, судебные приставы приостанавливают деятельность недобросовестных предпринимателей, согласно Статьи 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Так, судебные приставы-исполнители Усть-Лабинского районного отдела приостановили деятельность магазина строительно-хозяйственных материалов «Склад», принадлежащего индивидуальному предпринимателю. В нарушение запрета работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в Краснодарском крае, владелец магазина продолжал торговую деятельность.

Исполняя решение районного суда, представители закона опечатали вход на территорию магазина сроком на 20 суток. Владелец был, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, предупрежден о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности торговой точки.