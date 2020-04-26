Латвийский ветеран ВОВ: В Сталинграде я не увидела ни одного уцелевшего дома

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26 апреля 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Зинаида Кузьминична Панова, фото автора

Совсем скоро мир отметит 9 мая! День Победы! Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжают акцию «Ура! Тем, кто Родину-мать защищал!» Боевые истории ветеранов ВОВ Прибалтики. К акции присоединился латвийский антифашистский комитет, Русский Союз Латвии, Бессмертный полк. Сегодня история удивительной женщины Зинаиды Кузьминичны Пановой.

На фронт Зиночка пошла добровольцем, как только исполнилось 17 лет. До этого в родном Батуми работала на оборонном заводе: делала снаряды, обтачивала головки и наносила резьбу. План Зиночка выполняла аж на 140%!

Как говорит сама Зинаида Кузьминична: «Невероятный патриотизм был среди молодежи. Иначе и быть не могло! Враг напал на нашу любимую родину! Как можно оставаться в стороне?»

Дважды Зиночка подавала заявления об отправке на фронт, но начальник никак не хотел его подписывать! Считал, что она нужна на оборонном заводе! Зиночка просила, убеждала, плакали и добилась! Заявление начальник подписал!

Целый месяц Зина проходила в Батуми вместе с другими новобранцами курс молодого бойца: училась стрелять, ползать по-пластунски, бросать гранаты. Потом ее направили в Сухуми в батальон ПВО. Их пост наблюдения за воздушным пространством поставили у мыса Пицунда в горах. Особенно, страшно было ночью.

«Однажды еле уцелела. Услышав взрыв, упала на землю, судорожно обняв пальму, и почувствовала, как прямо над головой пролетел осколок от разорвавшейся бомбы. Когда стихло, открыла глаза – осколок валялся рядом. Взяла его в Руки, а он – еще горячий! Так всю войну и проносила с собой этот кусочек металла, как талисман».

Зиночку словно оберегали ангелы-хранители. Ее батальон ПВО перемещался вслед за войсками по мере освобождения городов от немцев. Задача Зиночки и ее подруг держать небо под контролем, денно и нощно вести наблюдение за вражеской авиацией.

Зимой 1943 года ее батальон был в Сталинграде.

«Шок начался еще при подъезде к городу. Представляете, кругом лежали промерзшие трупы лошадей, припорошенные снегом. А у реки – груды разбитой техники. Жуткое зрелище. В Сталинграде я не увидела ни одного уцелевшего дома – ни одного! А люди? Они ютились в основном в землянках и – представляете? – оттуда раздавалась музыка, играли на баяне. Люди радовались, что наши в городе. Только наши!»

За годы войны Зинаида Панова не получила ни одного ранения, но в госпитале побывала…

Девушка, как и другие бойцы, жила в землянках, под Сталинградом. Кругом сырость, холод, нередко по стенам стекала вода. Один раз Зиночка прикорнула на пару часов у стенки, а когда ее разбудили, то все ахнули: распухло лицо, раздуло ноги, руки… Зиночку доставили в госпиталь, где полковник – военврач поставил диагноз – острое воспаление почек. Еще бы пару часов….

Но Зиночка не только выжила, но и дошла до Латвии, и здесь полвека отработала на благо страны!

Как же молодые девушки выдержали все ужасы войны? Как дошли до Великой Победы?

«Мы ждали Победу! Писали письма домой, заверяя, что скоро-скоро мы обязательно победим и вернемся! В этом никто даже не сомневался! Но если бы мы Сталинград тогда не отбили, все могло бы кончится очень плохо. Уж слишком далеко немцы продвинулись на наши земли…»

Но Сталинград не был отдан врагу! «За Волгой земли нет»! Так говорили те, кто не дал фашистам топтать русские земли.

У Зиночки было одно желание – дожить до 75-летия нашей Победы! Она просила об этом Бога! Конечно, ее услышали! Желание исполнилось!

С Днем Победы, дорогая Зиночка! Зинаида Кузьминична Панова.