В Златоусте работает 10 бригад для сбора анализов на коронавирус

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26 апреля 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Власти города усилили меры по профилактике распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, глава города Максим Пекарский провел внеочередное заседание оперативного штаба, на котором были определены первоочередные мероприятия для ограничения роста заболеваемости коронавирусом. Отметим, что по данным на 25 апреля, в городе выявлено 37 новых случаев заражения. Общее количество заболевших составило 147 человек. Как сообщали «Аргументы недели», очаг заражения обнаружили в онкологическом отделении горбольницы № 1.

Максим Пекарский дал поручение по закрытию точек несанкционированной торговли, проведению работы с руководителями предприятий. Сотрудники правоохранительных органов вместе с сотрудниками полиции проводят рейды по местам массового скопления людей. Продолжается работа по дезинфекции улиц, тротуаров. Управляющим компаниям поручено провести обработку подъездов. В городе работает 10 бригад для сбора анализов на коронавирус. Отметим, что в Челябинской области зафиксировано 368 случаев коронавирусной инфекции, 47 человек выздоровели. Трое человек умерли, все они страдали онкологическими заболеваниями, двое из них — жители Златоуста. 317 южноуральцев находятся в больницах.