Что стоит за падением с пятого этажа руководителя красноярского госпиталя

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26 апреля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Красноярске в субботу из окна пятого этажа краевого госпиталя для ветеранов войн выпала руководитель этого учреждения. Сейчас она находится в реанимации, и после проведения операции медики прогнозов не дают.

За две недели до происшествия один из корпусов госпиталя перепрофилировали для приема больных с коронавирусом и пневмонией.

«Главврач выступала против этого из-за острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала медучреждения, однако как-либо воспрепятствовать указу о смене профиля больницы было уже нельзя», – сообщил телеканал ТВК.

По той причине, что криминальных действий в отношении руководителя госпиталя правоохранительными органами выявлено пока не было, СМИ предполагает, что падение и.о. главврача стало шагом отчаяния в сложившейся ситуации. Также сообщается, что происшествие произошло прямо во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком.

По другим сведениям, все кабинеты администрации и кабинеты главврача, а также его заместителей, размещаются на втором этаже, и участие в селекторах происходит именно оттуда. В таком случае выпасть из окна своего служебного кабинета медик не могла. В воскресенье Минздрав опроверг информацию о проводившемся в это время селекторном совещании. Ведомство также сообщает, что «госпиталь наряду с другими учреждениям здравоохранения является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией; персонал прошел обучение, учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты».

О перепрофилировании одного из корпусов госпиталя было известно почти за месяц до трагического случая. 27 марта госпиталь сообщил о переносе дат приемов и обследования пациентов и об организации дистанционного консультирования. 1 апреля для снижения «уровня эмоциональной и социальной напряженности в городе и крае» открыл на весь период эпидемии в своем Центре медико-психологической реабилитации горячую линию по оказанию экстренной психотерапевтической и психологической помощи. 10 апреля госпиталь сообщил о планах перепрофилировать 80 коек под помощь пациентам с COVID-19. К тому времени уже прошли образовательные семинары для персонала, а до этого — дистанционное обучение медработников «диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции».16 апреля госпиталь сообщил: «В связи с перепрофилированием корпуса по адресу Вильского, д.11 на прием больных с пневмонией работа консультативной поликлиники будет организована в корпусе на Мира, д.99». За 10 дней до трагедии корпус на Вильского уже был освобожден от пациентов для приема больных с коронавирусом.