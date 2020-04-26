В Крыму предложили в День Победы петь песни под окнами ветеранов

Аргументы Недели → Общество 13+

26 апреля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

К пению песен под окнами ветеранов предлагают привлечь военнослужащих и полицейских.

Министр труда и социальной политики крымского правительства Елена РОМАНОВСКАЯ сообщила, что в 2020 году из-за эпидемии коронавируса не будет возможности привычного чествования ветеранов ВОВ.

«Не можем пригласить ветеранов, чтобы мы на них посмотрели, пожали им руку», - сказал она и обратилась к главе Крыма Сергею АКСЕНОВУ с предложением организовать выступления под окнами домов, где живут ветераны. «Чтобы ветераны из окна своего дома видел, как их чествуют», - уточнила свою мысль министр.

По ее мнению, к этой акции стоит привлечь военнослужащих, а также сотрудников МВД.

АКСЕНОВ обещал рассмотреть это предложение после 28 апреля. «После того, как президент даст установки на дальнейший период, мы скорректируем», - пообещал он.