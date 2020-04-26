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Известный немецкий теннисист нашел «нормальную» работу в супермаркете

, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Известный немецкий теннисист нашел «нормальную» работу в супермаркете
pexels.com

Известный немецкий теннисист, чемпион Roland Garros в парном разряде Кевин Кравиц из-за пандемии коронавирусной инфекции не может тренироваться и устроился на работу.  Кевин Кравиц в супермаркете выкладывает товар на полки и сортирует пустые коробки.

А на прошлой неделе спортсмен опрыскивал тележки дезинфицирующим средством. Его зарплата - 450 евро.
Кравиц пошутил, что давно мечтал найти «нормальную» работу, а вспышка коронавируса в каком-то смысле помогла ему.
В настоящее время из-за пандемии коронавирусной инфекции все спортивные соревнования отменены. Теннисные турниры приостановлены до 13 июля.

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