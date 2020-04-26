Анализируя статистику, общественники предположили, что в Севастополе живет более миллиона человек

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26 апреля 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Официальная статистика колеблется где-то около 440 000. Однако общественники с этой цифрой не согласны.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России, исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе Сергей ГОРБАЧЕВ уверен, что знание истинного количества проживающий в городе поможет создать условия комфортной жизни для горожан.

ГОРБАЧЕВ уверен, что работники многих сфер – дорожники, строители, торговля, транспорт – не легитимизированы и работают в тени. «Разумеется, они получают деньги в конвертах», - уверен журналист.

ГОРБАЧЕВ приводит данные, что власти Севастополя в 2018 году планировали, что к 2025 году в Севастополе будет жить 450 000 человек, однако уже в 2016-ом количество детей, пошедших в первый класс было в два раза больше, чем до «Русской весны».

По мнению общественного деятеля Севастополя Ольги ДРОНОВОЙ, на которую ссылается ГОРБАЧЕВ, коренные севастопольцы имеют все основания у себя на родине отнести себя к меньшинству.

«Если верить информации, которую распространил врио губернатора Михаил РАЗВОЖАЕВ, в Севастополе граждан, имеющих временную или постоянную регистрацию, меньше тех, которые приехали в город и живут в нем на «птичьих» правах… То есть не имеющих севастопольскую регистрацию детей в 1,7 раза больше, чем официально прописанных», – написала Дронова в сети Фэйсбук. Она пишет: «Экстраполируйте эту зависимость на цифру численности населения Севастополя: официалочка на 01.01.20 – 450 тысяч севастопольцев. Получаем 720 тысяч – незарегистрированных, другими словами – не севастопольцев. Москвичей, туляков, питерцев, #любойдругойрегионроссии, но не севастопольцев». ДРОНОВА уверена в том, что «итого в городе по такому грубому подсчету может проживать 1 170 000 человек». «Собственно, все, о чем мы лишь догадывались, теперь обратилось в форму подтвержденного первым лицом города факта. С чем вас, севастопольцы, и поздравляю. Мы в своем городе – нынче редкость», - сказал ГОРБАЧЕВ.