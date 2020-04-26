Эксперт рассказал, почему жители южного округа Москвы стали чаще замечать ястребов

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26 апреля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото:pixabey

Эколог Николай Шелуханов рассказал, с чем связано появление ястребов, обычно селящихся в лесу или в городской черте. Он не видит ничего странного в их появлении.

Эксперт советует воздержаться от подкормки ястребов, которые отдают предпочтение живой пищи. По словам Шелуханова, ястреба реже, чем голубей, синиц и воробьев, можно встретить в городе. Он отметил, что в настоящее время у ястребов период гнездования. Как правило, эти птицы для гнезда выбирают места, расположенные подальше от людей. Часто ястребы пользуются домиками ворон. В том случае, если ястреб не находит для гнезда, подходящего по его меркам, места, они приносят в свои гнезда ветви хвойных деревьев, которые предохраняют кусочки пищи, застрявшие в ветках, от гниения.