Руководитель НИИ им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал пути развития коронавируса

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26 апреля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург назвал несколько путей развития коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению академика, развитие коронавируса может пойти двумя путями. Он надеется, что к осени появится ясность, каким именно.

Гинцбург разъяснил первый вариант. По его словам, коронавирус может сильно меняться, и тогда раз-два в сезон придется значительно менять состав вакцины против возбудителя инфекции или вообще создавать новую.

Второй путь: COVID-19 может превратиться в вирус, подобный кори, который на протяжении всей истории человечества не изменился. В этом случает вакцина от коронавируса, как и вакцина от кори, войдет в календарь прививок. "Какой сценарий Дарвин и господь бог выберут, нам не дано пока что знать", - отметил академик.

Вирусолог предложил сначала "немного понаблюдать за штаммами вируса, которые будут выделяться", провести научные исследования.

Александр Гинцбург во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объяснил, почему к коронавирусу нужно относиться серьезно. По его словам, "вирус очень хитрый". Вирусолог рассказал, что COVID-19 больших размеров и является одним из самых больших на сегодняшний день РНК-содержащих вирусов