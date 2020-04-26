В Брянской области зафиксировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, всего заразились 599 человек

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26 апреля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Инфографика: группа в ВК «Коронавирус. Оперштаб Брянской области»

В Брянской области число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным еа 26 апреля, достигло 599. За сутки коронавирус подтвержден у 78 человек. Из них в Брянске выявили еще 21 заражённого коронавирусом.

По информации регионального штаба, больше половины случаев заболевания приходится на областной центр Брянск. В Брянске на данный момент выявлено 296 случаев инфицирования.

В закрытом на въезд городке Сельцо выявлено еще 102 зараженных. (25 апреля – 85), в Дятькове - 36 (вчера – 26).

Увеличились показатели по заболевшим и в других муниципальных образованиях Брянской области.



Выздоровели в этом регионе 102 человека. Четыре человека с COVID-19 скончались.