В Брянской области зафиксировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, всего заразились 599 человек

В Брянской области число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным еа 26 апреля, достигло 599. За сутки коронавирус подтвержден у 78 человек. Из них в Брянске выявили еще 21 заражённого коронавирусом.
По информации регионального штаба, больше половины случаев заболевания приходится на областной центр Брянск. В Брянске на данный момент выявлено 296 случаев инфицирования.
В закрытом на въезд городке Сельцо выявлено еще 102 зараженных. (25 апреля – 85), в Дятькове - 36 (вчера – 26).
Увеличились показатели по заболевшим и в других муниципальных образованиях Брянской области.
Выздоровели в этом регионе 102 человека. Четыре человека с COVID-19 скончались.