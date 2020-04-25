Украинские врачи продавали младенцев в Китай

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25 апреля 2020, 23:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба киевской прокуратуры

фото: pixabay.com

Одна из клиник в Киеве попалась на продаже младенцев. Их отправляли в Китай. Об этом сообщила прокуратура украинской столицы.

Стоимость услуг равнялась 50 тысячам долларов. Организаторами схемы стало руководство больницы. В группу входили люди, которые занимались оформлением фиктивных браков с иностранцами. Таким образом женщины могли принимать участие в программах суррогатного материнства.

«Общий размер денежного вознаграждения, полученного участниками схемы, составлял около 50 тыс. долларов США, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составила 15 тыс. долларов США, услуги по фиктивному браку с иностранцами от 1000 до 1500 долларов США», — сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Младенцев продавали в Китай.