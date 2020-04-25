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В Петербурге число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 215

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 215
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Петербурге число зараженных коронавирусом за сутки, по данным на субботу, 25 апреля, увеличилось на 215. Всего за период эпидемии COVID в северной столице коронавирус выявлен у 2926 пациентов. За сутки скончались три человека. Всего на данным момент в Петербурге 23 жертвы коронавируса.

По данным местного оперштаба, за последние сутки были обследованы на коронавирус 9335 человек. На карантине находятся 3746 человек. Из них 60 — в обсерваторе, 493 — на самоизоляции, 3193 — контактные.
В России за сутки инфекция диагностирована у новых 5996 человек, 2612 случаев - в Москве.

Артист Максим Леонидов сегодня был задержан с женой за нарушение режима самооизоляции. Певец рассказал, что они с супругой выгуливали в Шуваловском парке собаку. Их задержали вместе с другими прохожими. В отношении музыканта составлен протокол. Ему грозит штраф.  На данный момент Леонидов отпущен из отделения.

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