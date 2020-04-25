Динамика пандемии COVID-19: Россия все же может догнать Италию

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25 апреля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Доктор химических наук Борис Жуйков проанализировал статистические данные разных стран мира для определения эффективности мер, принимаемых в них против распространения коронавируса.

Основываясь на официальной статистике, ученый рассмотрел периоды пандемии COVID-19 в той, или иной стране. Анализируя зависимость числа заболевших от временных промежутков Жуйков пришел к выводу:

«В России в начальный период (в первые две недели) увеличение количества заболевших от времени было средним, и заметно ниже, чем во многих европейских странах. Это соответствует относительно низкому изначальному уровню коммуникаций в стране. Но сейчас увеличение числа заболевших происходит у нас весьма интенсивно: мы уже давно лидируем по процентному приросту заболеваний в день, вышли на второе место в мире и по числу заболевших за день, уступая только США».

Рассматривая динамику развития эпидемии в первые 38 дней, он заключает, что по показателю общего числа заболевших, Россия может догнать Великобританию и Италию уже в ближайшее время.

Тем не менее, автор исследования отмечает, что после закрытия границ и объявления с 25 марта нерабочей недели, в России принятые меры имели заметный эффект: процентный прирост заболеваний снизился с 23% в день до 16, а потом до 10%.

«Но во многих странах – Южная Корея, Тайвань, Малайзия, Австралия, Австрия, Норвегия, Швейцария меры оказались гораздо более эффективными даже при меньшем числе заболеваний. Эти страны проводят достаточно последовательную политику по борьбе с коронавирусом. Наметился перелом в Испании, Великобритании, Германии. Близки к перелому сейчас также США», - считает Борис Жуйков.

Изучив статистические данные разных стран мира, ученый делает вывод, что «для достижения существенного успеха, России следует проводить последовательную политику, которая еще не так скоро может дать значительный результат».