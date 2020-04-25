Минтруд рекомендовал закрыть на карантин дома престарелых и пансионаты для пожилых людей

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25 апреля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, Коммерсантъ

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Министерство труда и социальной защиты РФ рекомендовала закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, дома престарелых, психоневрологические диспансеры.

Замминистра Ольга Баталина сообщила, что по данным на 23 апреля, коронавирус диагностирован у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи российских регионов.

Регионам направлены рекомендации закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками. Минтруд рекомендовал обеспечить повышенные выплаты и надбавки для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на двухнедельный карантин в дома престарелых и ПНИ. По данным Баталиной, формируются сменные бригады сотрудников.

Проблему психоневрологических интернатов, домов престарелых и детских интернатов обсудили в ходе онлайн-конференции представители Минтруда, Минздрава и некоммерческих организаций.

В России насчитывается 1389 стационарных организаций социального обслуживания, которыми считаются дома престарелых, психоневрологические интернаты, интернаты общего типа для людей с разными видами инвалидности, дома-интернаты для детей с умственной отсталостью. Живет в них около 300 тысяч человек.

6 апреля Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Роспотребнадзор направили в регионы телеграмму с рекомендацией пристраивать детей и взрослых из детских домов, интернатов, домов престарелых в семьи к опекунам, родственникам или значимым людям. Широкого отклика в регионах документ не получил.