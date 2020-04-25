В Мурманской области большего всего зараженных коронавирусом выявлено в Белокаменке, за сутки 192 новых случая

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25 апреля 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

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В Мурманской области большего всего зараженных коронавирусом выявлено в вахтовом городке в селе Белокаменка. В субботу, 25 апреля, оперативный штаб Мурманской области сообщил, что в Белокаменке за сутки выявлено 192 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в Белокаменке 686 случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 38,9 процента. На всей территории Мурманской области всего 856 случаев COVID-19.

Ранее в пятницу компания-подрядчик ЦСКМС ООО "Велесстрой" сообщило, что из Белокаменки вывезли 475 вахтовиков с выявленной у них инфекцией. Зараженных людей тремя рейсами доставили в Самару и Екатеринбург и поместили на двухнедельную изоляцию.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 23 апреля сообщил журналистам, что он не видит оснований для остановки работ на промплощадке "НОВАТЭКа" под Мурманском, очаг коронавируса в подрядной компании ООО "Велесстрой" полностью локализован.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 произошла на одной из рабочих площадок ЦСКМС, где работает ООО "Велесстрой" и 4,6 тысячи рабочих этой компании. Среди заразившихся вахтовиков нет больных средней тяжести и тяжелых больных. У 90% зараженных симптомы коронавируса отсутствуют.