На Кубани в выходные дни казаки и полиция будут патрулировать лесные массивы

Аргументы Недели → Общество

25 апреля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Неконтролируемое посещение лесов и безответственное отношение граждан к правилам пожарной безопасности, регулярные нарушения условий карантина и особого противопожарного режима в 2020 году привели к возникновению 79 лесных пожаров общей площадью 854,3 га.

– В предстоящие выходные и праздничные дни для проведения рейдов в лесах будут дополнительно привлечены силы государственных лесных инспекторов совместно с полицией и казаками. В случае выявления граждан будут составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны соответствующие штрафы, – сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Согласно анализу зарегистрированных в текущем году лесных пожаров, огонь зачастую движется не из леса в сторону населенного пункта, а с территорий окраинных подворий. Основной причиной возникновения возгораний является человеческий фактор.

Напомним, на территории края введен особый противопожарный режим. Ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд транспортных средств. Мера принята в связи с погодными условиями, чтобы предупредить распространение пожаров и снизить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. Повсеместно в лесах Кубани запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни и порубочных остатков.