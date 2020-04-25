Во Владимирской области число пациентов, зараженных коронавирусом COVID, выросло за сутки на 44 до 424

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25 апреля 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Alexander Rekun, globallookpress.com

Во Владимирской области число пациентов, зараженных коронавирусом COVID, выросло за сутки на 44.

Всего в регионе, по данным на утро субботы, 25 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 424 человек.

По данным областного управления Роспотребнадзора, коронавирус выявлен у жителей нескольких районов.

В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрировано 79 случаев инфицирования COVID, в Муроме - 58, Коврове - 56. Во Владимире - у 52 человек.

Во Владимирской области шесть человек, у которых был подтвержден коронавирус, скончались. В больнице №3 города Мурома скончалась 73-летняя женщина с подозрением на коронавирус. 11 пациентов выздоровели.

Карта распространения коронавируса в разных странах мира.