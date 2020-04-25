Во Владимирской области число пациентов, зараженных коронавирусом COVID, выросло за сутки на 44 до 424

Во Владимирской области число пациентов, зараженных коронавирусом COVID, выросло за сутки на 44.
Всего в регионе, по данным на утро субботы, 25 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 424 человек.
По данным областного управления Роспотребнадзора, коронавирус выявлен у жителей нескольких районов.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрировано 79 случаев инфицирования COVID, в Муроме - 58, Коврове - 56. Во Владимире - у 52 человек.
Во Владимирской области шесть человек, у которых был подтвержден коронавирус, скончались. В больнице №3 города Мурома скончалась 73-летняя женщина с подозрением на коронавирус. 11 пациентов выздоровели.