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Во Владимирской области число пациентов, зараженных коронавирусом COVID, выросло за сутки на 44 до 424

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Во Владимирской области число пациентов, зараженных коронавирусом COVID, выросло за сутки на 44 до 424
Alexander Rekun, globallookpress.com

Во Владимирской области число пациентов, зараженных коронавирусом COVID, выросло за сутки на 44.
Всего в регионе, по данным на утро субботы, 25 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 424 человек.

По данным областного управления Роспотребнадзора, коронавирус выявлен у жителей нескольких районов.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрировано 79 случаев инфицирования COVID, в Муроме - 58, Коврове - 56. Во Владимире - у 52 человек.

Во Владимирской области шесть человек, у которых был подтвержден коронавирус, скончались. В больнице №3 города Мурома скончалась 73-летняя женщина с подозрением на коронавирус. 11 пациентов выздоровели.

Карта распространения коронавируса в разных странах мира.

ИЧ
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