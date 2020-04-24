Президент Латвии: латвийцев спасают от коронавируса хутора

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24 апреля 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латышский хутор, фото соцсети

Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая на конференции «Оставайся дома – оставайся человеком» заявил, что в связи с коронавирусом человечество впервые за несколько тысячу лет столкнулось с ситуацией, когда нужно сидеть дома. Однако, у латышей есть определенные преимущества.

Так в чем же преимущество латышей?

«Мы всегда говорим, что латыш есть хуторянин и интроверт. Сегодня эти хуторянство и интровертность – как раз те особенности, которые нам нужны и которые дают нам эти плюсы. К тому же «латыш как хуторянин» означает, что он в определенной мере автономен. Более автономен, чем, скажем, те общества, в которых люди все время «трутся» друг с другом. Это означает, что, возможно, мы лучше справляемся с самоизоляцией и сокращением контактов. При этом у латышей есть и другие положительные особенности. В особых, критических ситуациях они способны сплотиться и без особого руководства, принимать правильные решения как коллектив, как общество. Это действительно уникальный случай в мировой истории, когда целая нация смогла самоорганизоваться, чтобы достичь общего результата, выполнить поставленные перед собой задания», - заявил президент Латвии.

Коронавирус в цифрах, в Латвии: больных – 784, смертность от вируса – 12, выздоровевшие – 267 человек.