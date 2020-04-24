Экс-мэр Риги выдвинул идею как отметить 9 мая в условиях режима ЧС

В Латвии до 12 мая действует режим ЧС. Понятно, что празднование Дня Победы в обычном ежегодном режиме, увы, невозможно. Как можно отметить сей значимый день в Риге? Организации молчат. Свою идею, как поздравить ветеранов ВОВ высказал экс-мэр Риги Нил Ушаков.
«Отметить День Победы в Риге с таким масштабом, как было у нас принято последние годы, в этот раз не получится. Но это не значит, что нам не удастся сказать спасибо нашим ветеранам, почтить память всех погибших и отпраздновать победу над нацизмом», - написал в социальных сетях г-н Ушаков.
Что предлагает экс-мэр?
Вместо традиционного салюта всем, кто чтит День Победы выставить дома в окне свечу в память о погибших в ВОВ.
«Горящая в каждом втором рижском окне свеча будет самым очевидным свидетельством нашей общей памяти и способности эту память здесь в Риге сохранить».
А как же быть с ветеранами ВОВ? Кто будет дарить им цветы и подарки в этом году?
«Самое важное в День Победы – сказать спасибо ветеранам. Все это сейчас очень непросто. Собрать и развести помощь ветеранам нужно будет после 12 мая, когда, как мы надеемся, будут сняты ограничения».
Как отнеслись рижане к предложению г-на Ушакова?
Русскоязычное «население» позитивно восприняло данное предложение.
Анна: «Правильно! Респект! Отметим»
Владимир: «Присоединяюсь к предложению Ушакова. Нужно же как-то действовать. Ветеранов все меньше и меньше остается».
Но были и те, которые негативно восприняли идею Нила Ушакова.
Денис: «Да просто очередная реклама. Пиарит себя!»
Лариса: «Видимо, перед выборами в Рижскую думу старается. Зачем же тогда за санкции против России голосовал в Брюсселе?»
Если обратиться к фактам, то другие организации, которые всегда занимались «устройством» 9 мая – молчат. Идей никаких нет! А праздник уже скоро. Надо отдать должное г-ну Ушакову за то, что он вспомнил о ветеранах и публично высказался об этом.
Хочется надеется, что ветераны ВОВ в Риге получат свои законные цветы и подарки. А «пиар» это или нет – не так уж и важно! Главное – дело!