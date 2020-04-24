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Правительство Югры разрешило распаковать региональный семейный капитал

, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Правительство Югры разрешило распаковать региональный семейный капитал
Семья. Фото: сайт Госдума РФ

Правительство ХМАО разрешило использовать деньги югорского семейного капитала на неотложные нужды.

Таким образом власти решили поддержать семьи, которые имеют право на югорский семейный капитал. Согласно решению правительства Югры, семьи могут воспользоваться его частью в размере не более 35 тысяч рублей.

Полученными средствами семьи смогут распорядиться по своему усмотрению. Заявки на получение этой меры поддержки принимаются до 1 ноября. Их можно оформить через портал Госуслуг или в МФЦ.

Ранее Путин поручил упростить и сократить оформление маткапитала.

ДВа

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