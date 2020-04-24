Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В каком возрасте делать пластику

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

В каком возрасте делать пластику
фото: соцсети
Ведущий пластический хирург клиники «Frau Klinik» Глеб ТУМАКОВ рассказал о возрастных ограничениях в пластической хирургии
 
 
Пластические операции как правило не выполняются в возрасте до 18 лет. 
В остальном, как таковых ограничений по возрасту не существует. Все от показаний, желания пациента, и наличия или отсутствия противопоказаний к операции по результатам проведенного предоперационного обследования.
 
 
«У одной пациентки в 50-55 лет может не быть ни желания, ни показаний к круговой подтяжке лица, – говорит Глеб Тумаков. – У другой уже в 38-40 лет, могут быть показания и желание выполнить данную операцию. Это происходит в результате действия различных факторов, таких как: генетика, резкие перепады или большое снижение веса, конституциональные факторы. То же касается другой распространенной операции – ринопластики, в моей практике встречались пациенты как 18, так и 55-60 лет».
 
 
АОл

Общество

Политолог рассказал, к чему может привести введение режима ЧС из-за пандемии коронавируса

Политолог рассказал, к чему может привести введение режима ЧС из-за пандемии коронавируса

Россияне недавно устроили виртуальные митинги. Люди просили ввести в России режим ЧС, жаловались на потерю работы. Политолог Александр Малахов рассказал, к чему приведет введение режима ЧС или ЧП.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью