В каком возрасте делать пластику

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24 апреля 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Ведущий пластический хирург клиники «Frau Klinik» Глеб ТУМАКОВ рассказал о возрастных ограничениях в пластической хирургии.

Пластические операции как правило не выполняются в возрасте до 18 лет.

В остальном, как таковых ограничений по возрасту не существует. Все от показаний, желания пациента, и наличия или отсутствия противопоказаний к операции по результатам проведенного предоперационного обследования.

«У одной пациентки в 50-55 лет может не быть ни желания, ни показаний к круговой подтяжке лица, – говорит Глеб Тумаков. – У другой уже в 38-40 лет, могут быть показания и желание выполнить данную операцию. Это происходит в результате действия различных факторов, таких как: генетика, резкие перепады или большое снижение веса, конституциональные факторы. То же касается другой распространенной операции – ринопластики, в моей практике встречались пациенты как 18, так и 55-60 лет».