Президент Союза предпринимателей и арендаторов России: Отмена контрсанкций – это просто позор

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Фото: скриншот видео YouTube

Совет Федерации планирует провести ревизию закона о контрсанкциях в отношении США и ряда других стран. Эксперты считают, что контрсанкции, скорее всего, отменят.

«Отмена контрсанкций – это просто позор: ограничительные меры, которые мы ввели, были России стратегически выгодны», – считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

По его словам, во всем мире ведутся торговые войны, страны пытаются закрыть запретительными пошлинами те сектора экономики, где у них есть возможность для развития.

«Наши контрсанкции были таким же защитным механизмом. Причем, в основном они касались продуктов питания – сферы, в которой у России огромнейший потенциал. Контрсанкции давали возможность отечественным производителям нарастить объемы, и занять долю рынка. И вот теперь мы пытаемся отыграть все назад. Я считаю, тем самым правительство РФ расписывается в неспособности воспользоваться возможностями для развития собственной экономики», – заявил Бунич.

Одной из причина такого поворота событий он видит в том, что российские власти ничего не сумели сделать за годы, пока действовал режим контрсанкций, в частности, не смогли развить сектора, которые контрсанкции защищали, из-за чего возник структурный дисбаланс: переизбыток энергетических ресурсов, которые страна не может продать, и неразвитость отраслей, которые могли бы приносить экономическую выгоду.

«Мы продолжаем сидеть на импорте, и в условиях девальвации, которая, как видится, неизбежна, отменяем контрсанкции только для того, чтобы избежать повышения цен на внутреннем рынке. На рынке у нас пустое место в плане товарного покрытия, хотя его давным-давно следовало бы закрыть. Поэтому отмена контрсанкций – это признание властей в неспособности вообще что-либо делать. Вместо того, чтобы развить отрасли и получить деньги, власти все возвращают на круги своя», – сказал Бунич.

Он также предположил, что Россия открывает свой рынок для импортеров, потому что в стране намечается дефицит продовольствия.

«Скорее всего, сейчас выяснилось, что сельское хозяйство и пищевая промышленность у нас недостаточно развиты, и не могут без импорта обойтись», – считает эксперт.