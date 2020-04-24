Липосакция кому нужна и зачем

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24 апреля 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Многие женщины задаются вопросом: можно ли похудеть благодаря липосакции? При этом что это за операция, в чем ее особенности, и кому она вообще показана, знают немногие. Ведущий пластический хирург клиники «Frau Klinik» Глеб ТУМАКОВ рассказал, что нужно знать о липосакции специально для «АН».

Для начала стоит указать, что липосакция НЕ ЯВЛЯЕТСЯ способом похудения. Эта операция направлена на коррекцию контуров тела и позволяет убрать «жировые ловушки», формирование которых обусловлено генетически, а также зависит от гормонального фона. Таким образом диета, спорт, правильно питание и бариатрические операции помогают снизить вес, а липосакция формирует контур тела.

«Не стоит считать липосакцию простой и безопасной операцией, – уверен Глеб Тумаков. – Ее выполнение предпочтительно под общей анестезией, перед операцией необходимо пройти комплексное обследование, как и перед любым другим хирургическим вмешательством под общей анестезией. Наилучший эффект дает липосакция таких зон как: фланки (жир в области боков), наружная поверхность бедра, колени, поясничная область, спина и в некоторых случаях живот. Липосакция в остальных зонах малоэффективна и приводит зачастую к осложнениям. При разумном отношении, грамотно проведенная липосакция позволяет сформировать гармоничный и изящный контур тела».