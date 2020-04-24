Горячий ТОП региональных новостей: Двое мужчин украли забор в Кирове

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, воровство забора в Кирове и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Тверская область: в деревне загорелись несколько домов. Из-за сильного ветра и плотности застройки огонь перекинулся на дачные домики, сообщает Афанасий-бизнес. На данный момент пожар локализован, пожарным удалось не допустить распространение огня. Пострадавших нет.

Камчатка: грязевые потоки сходят со склона вулкана Ключевского. По последним данным длина лавового потока составляла около 1,5 км, грязевые потоки протяженностью до 4,5 км достигли 2200 м над уровнем моря. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Поджигатели травы спалили свою дачу в Новосибирской области. Две дачницы решили очистить сильно заросший дачный участок от сухой травы, устроив поджог, но лишились дома. Одна из женщин попала в больницу, сообщает НДН.ИНФО.

Двое мужчин украли забор в Кирове. По их словам, они унесли данную конструкцию с перекрестка улиц Преображенской и Октябрьского проспекта для сдачи в пункт приема металлов. Мужчин доставили в отдел полиции, пишет Новый Вариант.

В Калининграде мужчина предложил пожениться и обокрал подругу. Она пригласила в гости приятелей, однако проснувшись утром, обнаружила пропажу денег из своей кофты. Сотрудники полиции подробно опросили всех граждан, присутствующих в квартире и выяснили, что к краже причастен 48-летний местный житель, который предложил хозяйке квартиры пожениться, как уточняет НИА Калининград.

Кировские полицейские задержали подозреваемого в хищении кабеля линии передач. Установлено, что гражданин, используя подручные средства (камень на веревке), на протяжении нескольких дней срывал со столбов провода, обжигал их у себя дома и сдавал в пункт приема металла, сообщает Ставропольский репортер.