Аргументы Недели → Общество

24 апреля 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани заработала система адресной помощи нуждающимся семьям с детьми, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. По решению главы региона из краевого бюджета выделено 600 млн рублей на оказание помощи семьям с детьми в период пандемии.

По данным министерства труда и социального развития региона, единовременные выплаты по 5 и 10 тысяч рублей получили все 84434 семей, состоящие на учете как малоимущие и многодетные. Еще 426 нуждающихся семей получили аналогичные выплаты из благотворительного фонда помощи детям «Край добра» в рамках проекта «Пандемия 2020». Он реализуется фондом совместно c Общественной палатой края.

Благодаря системной работе выявлено 87 тысяч граждан, которые нуждаются сейчас в помощи. За ними закреплены ответственные – более 2 тысяч волонтеров. Многим людям на сегодня уже оказана необходимая помощь – от покупки лекарств и продуктов до вызова скорой помощи.