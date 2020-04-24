Духовный лидер призвал мусульман в священный месяц Рамадан оставаться дома

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратился к мусульманам в связи с наступающим в условиях пандемии COVID-19 месяцем Рамадан.

Муфтий признал, что «человечество столкнулось с колоссальным вызовом», который бросила миру эпидемия коронавируса, и призвал мусульман подчиниться временным ограничениям.

«Призываю вас не становиться на путь непослушания временным запретам сегодняшнего дня. Не направляйте себя на погибель своими руками. Сохранив человеческое достоинство, нам необходимо сохранить и человеческую жизнь, беречь себя, близких, божий дар — саму природу и землю. Это единственный путь и к тому, чтобы сохранить праведной свою душу», - говорится в обращении.

Муфтий отметил, что в случае сохранения в стране сложной эпидемиологической ситуации и продления запрета на проведение массовых собраний, праздничный намаз в этом году будет проводиться 24 мая в соборных мечетях городов только с участием имама, муэдзина и служащего мечети.

«Нас огорчает необходимость закрыть двери мечетей. Но мы убеждены, что эта вынужденная мера, сколь длительной она не окажется, - единственный способ выполнить предписание Творца беречь Его дар - нашу земную жизнь», - заключает Муфтий шейх Равиль Гайнутдин.