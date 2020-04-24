Новость о митинге в Краснодаре оказалась фейковой

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В социальных сетях и мессенджерах уже второй день подряд тиражируется видео митинга снятое якобы в Краснодаре. Но на самом деле, этот ролик был снят в Москве еще в августе прошлого года.

Недобросовестные администраторы краснодарских пабликов и чатов распространяют непроверенную информацию тем самым наводят панику у жителей.

Департамент внутренней политики Краснодарского края сообщил, что 23 апреля 2020 года никакого митинга в городе не был. Никто не подавал заявку на проведение публичных мероприятий.

На территории края действуют ограничительные меры передвижения связанные с пандемией распространением коронавирусной инфекции. Любые мероприятия с присутствием граждан запрещены.

За организацию несанкционированных публичных мероприятий предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или арест до 10 суток.