Роспотребнадзор: рост заболеваемости коронавирусом в Ингушетии происходит из-за традиционных траурных мероприятий

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Serguei Fomine/Global Look Press, Ингушетия, Таргим

В Роспотребнадзоре Ингушетии заявили, что ежедневный прирост количества заболевших коронавирусом на 40–50 человек будет сохраняться две недели. Причиной роста заражений названы традиционные траурные мероприятия.

Все остальные массовые мероприятия по решению оперативного штаба были запрещены.

На YouTube размещено видео похорон брата и племянников известного в регионе имама мечети Малгобека Ибрагима Батырова, погибших в ДТП. Идут рядом друг с другом и несут гробы свыше сотни человек. При этом о соблюдении дистанции и речи не идет.