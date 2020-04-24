Всех исцелит прикосновение короля. Как менялась медицина от Средневековья до XXI века

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Когда-то человечество жило без обезболивающих и антисептиков, инфекция легко попадала в организм. Люди умирали от недугов, которые сейчас хорошо излечиваются. Сегодня гигиенические гели для рук и аспирин есть практически у каждого из нас. Но современное общество столкнулось с другими задачами: до сих пор нет вакцины против ВИЧ, да и лекарства от рака тоже пока нет. Давайте вспомним, какой была медицина в разные периоды времени: как люди лечились и какие открытия они сделали.

Средневековье

В Средние века медицина была развита слабо. В то время пациентов лечили с помощью религиозных и магических обрядов. Не было болезни, для которой не находили специальную молитву или заклятие. Люди даже пользовались оберегами и амулетами, чтобы защитить себя от инфекции. В Средневековье считалось, что человек мог заболеть из-за своих грехов, также думали, что причиной заболевания могло быть и неудачное расположение на небе звезд.

Сбор растений тоже был связан с магическими обрядами. Некоторые травы собирали в определенное время и в определенном месте, читая при этом молитвы и проводя ритуалы. Врачи того времени неплохо разбирались в растениях и готовили из них снадобья. К тому же целебными считались и некоторые пищевые продукты: соль, пасхальные яйца, молоко, хлеб.

Что касается инфекций, то в Средневековье их было много. От них гибло гораздо больше людей, нежели от войн. Человечество страдало от малярии, коклюша, туберкулёза, чесотки, бубонной чумы. Главный бич Средних веков – лепра, или проказа. Больных проказой помещали в лепрозории, специальные больницы. Зараженным нельзя было ни в коем случае появляться в обществе.

Бывший лепрозорий на острове Спиналонга. Фото: pixabay.com

Кстати, термин «карантин» появился в Италии в XIV в. Корабли, которые пребывали в Венецию, должны были бросить якорь за пределами гавани и простоять сорок дней, чтобы не завести в город чуму.

Новое время

В эпоху Нового времени экология была на низком уровне. За чистотой городов не следили, личной гигиене практически не уделяли внимания. Люди не мылись, они считали, что принимать ванны – вредно для здоровья. Поэтому плохие запахи заглушали парфюмом. Более того, существовало суеверие, что прикосновение короля избавит человека от всех болезней.

Однако, несмотря на различные предрассудки в эпоху Нового времени, медицина сделала немало открытий. Так, в 1683 году нидерландский исследователь Антони ван Левенгук впервые рассказал миру, что такое микробы.

Активно развивалась стоматология. Французский хирург Пьер Фошар в труде «Зубная хирургия или лечение зубов» описал более 100 заболеваний зубов и болезней полости рта.

В XVI веке французский врач Жан Фернель впервые ввел термин «патология». Ученый выделил новую область медицины.

ХVIII век стал периодом становления акушерства и гинекологии.

XIX век

XIX век ознаменован большими открытиями в области медицины. Люди забыли о многих болезнях, а средняя продолжительность жизни увеличилась. Если в Средние века средний возраст умерших составлял около 30 лет, то в XIX – более 40.

Исследователи того времени придумали аспирин, вакцины против холеры и бешенства, также впервые применили оксид азота как анестетик. А в начале нового столетия немецкий врач Пол Эрлих создал препарат, который лечит сифилис.

Операции в XIX веке делали без боли, а самое главное – после хирургического вмешательства можно было выжить. Врачи умело удаляют аппендицит, а ещё в этот период они начинают использовать перчатки.

В городах вводят строгие правила гигиены, регулярно убирают мусор. Формируется понятие «профилактическая медицина». Но самое важное событие – изобретение стетоскопа. Его создал Рене Лаэннек. До этого врачи проводили диагностику пациентов, прикладывая ухо к груди. Но с таким методом нельзя было поставить точный диагноз. Стетоскоп помог докторам делать верное заключение. Кстати, говорят, устройство аппарата практически не изменилось.

Фото: pixabay.com

XXвек

XX век был богат новыми изобретениями и открытиями. В 1900 создали электрокардиограф, а спустя 36 лет – электронный микроскоп. В 1953 ученые Фрэнсис Крик и Джемс Уотсон стали первооткрывателями структуры ДНК. В этом же году Лероу Стивенс открыл стволовые клетки.

В 40-е годы проводят первые пластические операции. После войны солдаты нуждались в помощи специалиста. Из-за ранений у них не было щек, глаз, носов. Врачи помогали восстановить лицо.

Во второй половине XX века проводится первая операция по пересадке сердца, а также почки и печени. В этот же период рождается первый ребенок «из пробирки», развивается ЭКО.

Российский офтальмолог Святослав Фёдоров вместе с Валерием Захаровым в 1962 году создали линзу Федорова-Захарова, один из лучших жестких хрусталиков в мире. Федоров также впервые разработал и провел операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях.

XXIвек

XXI век еще не прошёл свой экватор, но за 20 лет появились прорывы в медицине. Так, в 2003 году исследователи Пол Лотербур и Питер Мэнсфилд изобрели метод магнитно-резонансной томографии, а в 2008 ученый Харальд цур Хаузен открыл вирус папилломы человека, вызывающего рак шейки матки.

В 2012 Джон Гёрдон и Синъя Яманака доказали, что зрелые клетки можно «перепрограммировать» в плюрипотентные, т.е. способные дифференцироваться в клетки любых тканей. Кстати, благодаря этому исследованию учёные стали лауреатами Нобелевской премии.

Могли ли о таких открытиях мечтать в Средние века и в эпоху Нового времени? К счастью, медицина не стоит на месте, а это значит – для болезней, с которыми мы боремся сейчас, найдётся своё «противоядие».