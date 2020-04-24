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Покатился по наклонной: в российской тюрьме сняли мультфильм про Колобка-наркомана

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Покатился по наклонной: в российской тюрьме сняли мультфильм про Колобка-наркомана
пресс-служба УФСИН России по Курганской области

Курганские заключенные слепили персонажей из пластилина и сняли собственную версию известной сказки.

По сюжету, созданному зеками, Колобок поссорился с родственниками и не смог сдержаться, пошел на поводу у друзей – попробовал запрещенные вещества. И покатился по наклонной в буквальном, и в переносном смысле. На пути ему встречались другие сказочные отрицательные персонажи. В конце Колобок совершил преступление, и его посадили в тюрьму на 20 лет.

Заключенные сделали мультфильм о последствиях вредных привычек на занятиях арт-терапией, направленной на борьбу с различными зависимостями. Премьера состоялась на кабельном телевидении спецучреждения.

РК

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