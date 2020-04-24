Нуждающимся семьям на Южном Урале помогут продуктами

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24 апреля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы РМК

Малоимущие семьи Челябинской области, больше всего пострадавшие в ситуации пандемии коронавируса, получат продуктовые наборы.

Благотворительную помощь окажет Русская медная компания, сообщает пресс-служба РМК. Жители региона получат продуктовые наборы. На помощь могут рассчитывать семьи с особыми детьми и многодетные родители, пожилые люди и ветераны фронта и тыла, люди, потерявшие источник дохода и оказавшиеся без средств к существованию. Кроме того, помощь будет оказана медицинским работникам. В наборах 15 наименований продовольствия: масло, сахар, крупы, мука, макароны, чай, кофе, консервы, сгущенка, выпечка и кондитерские изделия.

Программа Благотворительного фонда РМК будет работать в девяти муниципальных образованиях Челябинской области — в Карабаше, Кыштыме, Коркино, Томинском, Варне, Карталах, Межозерном, Фершампенуазе, а также Агаповском районе. Продукты будут доставлять каждую неделю. Акция продлится как минимум месяц, за этот период добровольцы раздадут более 6 тысяч продуктовых наборов.

Первая партия продовольствия в количестве 1350 коробок уже поступила на склад в Челябинске 24 апреля. Продуктовые наборы будут доставлять волонтеры из числа сотрудников предприятий РМК и всех желающих жителей регионов. Для безопасной доставки продуктов добровольцам выдадут защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты.