Подруга Вассермана вспомнила, как они отдыхали на нудистском пляже

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24 апреля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман поделился историей о том, как посетил нудистский пляж. По его словам, если человек хочет туда пойти, нужно обладать высокой уверенностью в себе.

«Там значительно комфортнее, чем на любом одесском пляже. Я помню, как со мной пошел Толя. Он появился там с огромной сумкой. У меня это сначала вызвало недоумение. Он достал поролоновый коврик цвета радуги и стал медленно раздеваться. Снял сначала жилеточку, потом штиблеты, носки, джинсики”», - рассказала детали его подруга психолог Ирина Морозовская в программе “Судьба человека” на “Россия 1”.

Ирина отметила, что ее туда пригласила дочь. Она вспомнила, как за Вассерманом наблюдал весь пляж, когда он непринуждённо снял плавки и начал читать книгу, а на следующий день пришел с журналом.