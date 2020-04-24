Греция продлевает карантин на неделю и предлагает возобновить авиасообщение

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24 апреля 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели», Сергей СЫЧ ]

Официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас на брифинге в четверг, 23 апреля заявил что ограничительные меры, введённые в Греции для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлеваются на неделю, до 4 мая 2020.

В Греции 27 апреля должны были отменены различные ограничения, введенные с середины марта. В стране не работает большинство предприятий, запрещен бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях.

"Сегодня я объявляю, что все ограничительные меры, которые действуют до 27 апреля, продлеваются на неделю, до 4 мая. В начале следующей недели премьер-министр Кириакос Мицотакис обратится к грекам и представит план правительства на следующий период", - сказал Петсос. Он заявил, что переход к нормальной жизни будет медленным, постепенным, разбит на фазы, рассчитанные май-июнь. "К каждой фазе мы будем переходить от недели к неделе", - сказал Петсас. По его словам, это сделано для того, чтобы не ухудшилась ситуация с коронавирусом, которая в Греции намного лучше, чем в соседних странах.

Согласно графикам, которые озвучил официальный представитель правительства рост новых случаев инфицирования и смертность от COVID-19 в Греции намного ниже, чем в европейских странах с аналогичным населением.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 24 апреля в ходе видеоконференции лидеров стран Евросоюза поддержал создание фонда восстановления экономики и выступил за скорейшее возобновление авиасообщения. Главы государств и правительств стран ЕС в четверг в ходе видеоконференции обсудили послекризисное восстановлению экономики, пострадавшей от ограничений из-за пандемии коронавируса.

"Фонд должен будет сосредоточиться в первую очередь на субсидиях государствам-членам ЕС, а не на кредитах. Мы не должны допустить дальнейшего увеличения отношения долга к ВВП", - предупредил премьер. Он подчеркнул, что стратегия, которая не обременяет государственный долг любой страны, будет в интересах всех стран, а не просто актом солидарности. Он отметил, что Европа не должна снова делать "слишком мало, слишком поздно", - сказал источник.

Туризм является одной из главных статей дохода Греции, в 2019 году Грецию посетили 31,3 миллиона человек, доходы от туризма составили 18,1 миллиарда евро. Поэтому возобновление воздушного сообщения, что очень важно для туристической отрасли. Премьер Мицотакис предложил Еврокомиссии и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю разработать конкретное предложение о возобновлении воздушного сообщения. Премьер подчеркнул, что «единый рынок существует не только для поддержки свободного перемещения товаров, но его основой является и свободное перемещение людей". Мицотакис подчеркнул, что необходимо своевременно дать положительный сигнал туристическому рынку, призывая все стороны к скорейшей работе.

Греческий премьер повторно озвучил свое предложение об общеевропейском подходе к патентам на вакцину против коронавируса, чтобы обеспечить равный доступ государств-членов к нему, когда все достигнут фазы массовой вакцинации.