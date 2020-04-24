Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Стены главного храма ВС РФ в парке «Патриот» украсили мозаикой с изображениями Путина

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Стены главного храма ВС РФ в парке «Патриот» украсили мозаикой с изображениями Путина
Фото: «МБХ медиа»

Стены главного храма ВС России в подмосковном парке «Патриот» украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. «МБХ медиа» приводит на своем сайте фотографии, сделанные одним их подписчиков.

3252580
Фото: «МБХ медиа»

Путин и Шойгу изображены на одной мозаике со спикерами ГД и СФ Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко а также секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба Валерием Герасимовым.

3252582
Фото: «МБХ медиа»

Еще на одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами находится портрет Иосифа Сталина. Еще на одной из частей мозаики упоминается присоединение Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись «Крым наш».

3252584
Фото: «МБХ медиа»

 

ГБ

Здоровье

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа на территории России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью