На Южном Урале резко выросло число заболевших коронавирусом

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24 апреля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

За минувшие сутки в Челябинской области выявлено 72 случая заражения коронавирусом, больше всего заразившихся в Златоусте.

С начала пандемии на Южном Урале зарегистрировано уже 245 случаев заболевания. 45 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 198 пациентов находятся на лечении. Как сообщали «Аргументы недели», вчера, 23 апреля, был выявлен крупный очаг заболевания в Златоусте — в онкологическом отделении горбольницы № 1. 22 апреля было известно о 44 заболевших коронавирусом, после тестирования всех контактных с заболевшими подтвердилось еще 28 новых случаев. Всего за сутки на территории Южного Урала выявили 72 положительных теста.

По предварительным данным, массовое распространение инфекции в Златоусте связано с несоблюдением санитарных требований сотрудниками больницы. Будет рассматриваться вопрос о введении пропусков или введения карантина в городе.

Губернатор Челябинской области Алексей Теслер отметил, что решение по продлению режима самоизоляции будет принято в начале следующей недели.

«Организационно мы готовы к любому варианту развития событий. Я озвусивал как план по постепенному снятию ограничений, так и возможности по ужесточению карантинных мер, — сказал Алексей Текслер. — Важно не допустить бесконтрольного распространения инфекций».