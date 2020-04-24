Коронавирус 24 апреля: в Москве скончались еще 37 пациентов, Трамп предложил лечить вирус светом

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24 апреля 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 24 апреля в мире зафиксировано 2 709 483 случаев заражения коронавирусом, 190 871 человек скончались, 751 890 – выздоровели.

– За сутки в Москве скончались еще 37 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Скончавшимся было от 37 до 86 лет. Все имели сопутствующие заболевания: атеросклероз, хронический бронхит и сахарный диабет, а у одной из умерших пациенток был синдром Дауна. Общее число умерших из-за коронавируса в Москве достигло 325.

– Оперштаб Москвы сообщил о новом всплеске госпитализаций из-за коронавируса. «На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе – рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется, если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400», — говорится в сообщении. 22 апреля в больницы госпитализировали 1,8 тыс. человек с подозрением на коронавирус, а 23 апреля число выросло уже до 1,9 тыс.

– Президент США Дональд Трамп предложил лечить коронавирус светом. Заявление стало реакцией на исследование Министерства внутренних дел США, согласно которому коронавирусная инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света и влажности. «Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», – предположил Трамп.

– Коронавирус диагностировали у 840 членов экипажа американского авианосца «Теодора Рузвельта». Сейчас в больнице находятся четверо военных, никого из них пока не переводили в палату интенсивной терапии.

– В Италии число вылечившихся от коронавируса выросло на рекордные 3 тысячи человек за сутки. «Сегодняшние цифры особенно ободряющие. Число выздоровевших и выписанных впервые превысило число новых случаев», — отметил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

– В Испании вновь произошёл всплеск смертности от коронавируса. Число жертв превысило 22 тысячи человек. За последние 24 часа скончались еще 440 пациентов, это больше, чем в предыдущие сутки. Выявлено 4 635 новых случаев заражения. Испания планирует начать ослабление режима карантина с середины мая.