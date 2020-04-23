Промышленники для детей Советского района

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23 апреля 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ взял на себя обязательства по благоустройству шести дворовых территорий в Советском районе Красноярска. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 23 апреля подписали в формате видеосвязи управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов и глава районной администрации Дмитрий Дмитриев. Стороны договорились организовать ремонт общественных пространств до конца 2020 года.

Традиционно КрАЗ участвует в развитии и благоустройстве Советского района. В рамках сотрудничества с районными властями завод в 2019 году профинансировал ремонтные работы в дворах на улицах Воронова и Металлургов на сумму более 10 млн рублей. Совместно проведен второй этап благоустройства сквера Космонавтов. На трех общественных пространствах установлены современные детские игровые комплексы «Космический корабль». А в ближайшее время на каждой детской площадке будет смонтировано специальное безопасное покрытие.

Новое соглашение о социально-экономическом партнерстве также направлено на создание современных общественных пространств. В частности, РУСАЛ поддержит реализацию в районе федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и направит 15 млн рублей на благоустройство 6 дворовых территорий. Во дворах будут отремонтированы проезды к детским площадкам, обустроены пешеходные дорожки, установлены современные игровые комплексы для детей, ограждения, урны и скамейки, разбиты газоны.

– Одно из направлений социальных инвестиций компании РУСАЛ – повышение качества жизни в местах проживания наших сотрудников, создание комфортной и приятной среды. Во дворах, которые мы будем ремонтировать в этом году, проживает много кразовцев и ветеранов завода, растут их дети и внуки. Поэтому именно в Зеленой Роще – на улицах Краснодарская, Воронова, Металлургов – появятся новые детские комплексы с качелями и спортивными снарядами, – отметил управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

– Советский район должен быть самым уютным районом в Красноярске, – прокомментировал глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев. – Поэтому мы признательны компании РУСАЛ за ежегодную поддержку в его развитии.

Ранее в Советском районе КрАЗ инвестировал ремонт Дворца культуры и спорта металлургов, приобрел 5 единиц спецтехники для уборки районных улиц, провел ремонт улицы Пограничников. В постоянном режиме с целью обеспечения порядка сотрудники КрАЗа совместно с сотрудниками полиции патрулируют улицы района в составе добровольной народной дружины «Металлург».