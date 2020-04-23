На Кубани расселят почти 500 человек из пяти аварийных домов

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23 апреля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

admkrai.krasnodar.ru

До 2021 года в Краснодарском крае из 5 аварийных домов планируется расселить 488 человек.

Средства в размере 182 млн рублей Кубань получит в 2020-2021 году. Еще порядка 57,49 млн рублей регион добавит в порядке софинансирования.

– Средства пойдут на расселение 488 человек из 229 квартир общей площадью 4,64 тыс. кв. метров пяти аварийных домов. Они расположены в трех муниципалитетах – Сочи, Северском и Ленинградском районах, – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

В программу расселения, рассчитанную до 2024 года, включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Планируется, что из непригодного для проживания жилищного фонда в новые квартиры на Кубани переедут более 4 тысяч человек.