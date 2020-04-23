Вениамин Кондратьев распорядился поздравить ветеранов на 9 Мая

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23 апреля 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вениамин Кондратьев обсудил на сегодняшнем совещании подготовку к 9 мая в период пандемии.

– Наше поколение будет впервые встречать День Победы в таких условиях. Но провести этот великий праздник достойно мы должны. Несмотря на то, что парад Победы перенесли, наш долг – создать праздник для каждого ветерана 9 мая, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил министерству культуры организовать поздравления для ветеранов в их дворах. При этом подчеркнул о необходимости соблюдать меры безопасности по распространению коронавирусной инфекции.

– В крае сейчас проживает 2072 участника Великой Отечественной войны. Каждого из них можно порадовать, поздравить дистанционно небольшим концертом, – сказал глава Кубани.

В сложившейся ситуации важную значимость приобретают СМИ. Необходимо заполнить телевизионные эфиры фильмами о ВОВ разных лет, – сказал глава Кубани.

С 1 по 10 мая на краевом телевидении тема 75-летней годовщины Великой Победы будет главной.

На заседании поговорили и о возложении цветов у Вечного огня. Массового мероприятия не будет. Принято решение об организации группы представителей, которые возложат цветы от всех жителей.