Давайте учиться вместе!

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели. Красноярск», Ульяна Кузнецова, г. Красноярск ]

Рисование, особенно живопись, единственный вид творчества, который не имеет границ в своей реализации. Способность творить дана каждому, также как и способность дышать, улыбаться, любить! Человек может использовать своё мастерство и воображение и разделить это с окружающими.

Мне повезло, живописью я увлеклась ещё в детстве. Спасибо родителям, что поддержали моё желание учиться в изостудии, затем в художественной школе, вот тогда и заложились основы моего творческого и креативного мышления и желания познавать искусство, которое помогает мне всю жизнь при любых обстоятельствах.

Мы все родом из детства! И все, что мы вкладываем с детства в своих детей влияет на их дальнейшую жизнь.

Спустя много лет, с опытом преподавания уроков живописи для взрослых и детей, я пришла к мысли, что вместе с ребенком нужно учить рисовать и родителей. Именно их нужно освобождать от «правильных» школьных шаблонов, особенно тех, кто считает, что неспособен к рисованию.

Хочу поделиться с вами, как мама, как художник, как педагог своими знаниями о важности рисования для гармоничного, естественного процесса развития ребенка, и о том, как влияет на жизнь взрослого человека занятия живописью.

Почему ребёнок обязательно должен рисовать?

Мышление ребенка образно, чем больше новых образов он создает, тем лучше в дальнейшем развиваются его интеллектуальные способности. Сильнейшим стимулом развития в это время является творчество, но, к большому сожалению, родители часто считают игры и творческие занятия неважными, заменяя их бессмысленной зубрежкой и развитием механической памяти.

В современное время стали популярны различные методики преподавания на быстрое, преждевременное формирование логического мышления у детей. Этот подход к обучению противоречит естественному процессу развития психики ребёнка. Рисование позволяет ребенку создавать множество образов, изменять их по своему желанию, искать новые ассоциативные связи между предметами и их изображениями. Поиск ассоциаций и передачи образов – отличная тренировка ума, с успехом заменяющая любые методики раннего интеллектуального развития.

В первых попытках рисования ребенок делает все сразу: развивает моторные навыки, имитирует взрослых и пробует способы самовыражения. Он осознает себя отдельной личностью и чувствует потребность оставить видимый след в мире. Рисование дает ему возможность видеть результаты собственных действий.

Рисование – способ самовыражения без слов, рассказ о переживаниях, которые еще сложно осознать. Рисование дает детям шанс изобразить свое состояние, отношение к чему-либо, вновь пережить приятное событие или избавиться от негативных эмоций.

Рисование развивает воображение – способность мысленно представлять зрительные картины. Благодаря этому человек может перерабатывать прошлый опыт и создавать новые связи между полученными образами. Чем больше таких связей образуется в мозгу, тем лучше развивается мышление.

Фантазия нужна будущему взрослому – она позволяет человеку делать смелые предположения, изобретать и создавать принципиально новое. В рисовании она развивается очень хорошо, поскольку ребенку нужно детально продумывать образ до того, как он сможет его изобразить. То, что ребенок способен перенести на бумагу, не передает всего воображаемого им мира. Именно поэтому дети часто видят в своих рисунках больше, чем нарисовано. Они фантазируют, придумывая различные истории о своих картинках. Родителей не должно раздражать такое «фантазерство»! Эту способность нужно поддерживать, не становясь скучным занудой, указывающим ребенку на несоответствия между выдуманным образом и неумелым рисунком. Наоборот, лучше включиться в игру и попытаться «увидеть» превращения образа.

В детском и подростковом возрасте образная память является ведущей, у взрослых людей она слабее.

Бытует мнение, что просмотр мультфильмов развивает фантазию. К сожалению, это дает обратный эффект. Если принять во внимание, что в одну секунду на экране мелькает 24 кадра, то за десятиминутный мультфильм получится огромное число – более четырнадцати тысяч. А многие современные анимационные серии длятся намного дольше десяти минут и за короткий промежуток времени мозг получает невероятное количество рисованных образов, не успевая обрабатывать поступающую информацию. Так эти образы приобретают характер прочно усвоенных шаблонов. Даже если родители стремятся «уравновесить» восприятие ребенка, давая ему рассматривать книги или картины, показать десятки тысяч рисованных образов в день невозможно.

Способность создавать собственные идеи при этом ухудшается. Дети, много смотрящие телевизор, обычно не умеют вести сюжетно-ролевую игру, у них недостаточно развита фантазия. При рисовании они просят дать им определенное задание – что именно изображать и как. Придумать картинку им сложно. Для этих детей характерно использование шаблонов, срисовывание чужих изображений, попытки копировать мультипликационную стилистику. Ребенку необходимо разглядывать предметы трогать их – только так, естественно и по-настоящему, он знакомится с миром, учится мыслить. Когда ребенок рисует какой-либо предмет, который видит, он его познает в рисунок вкладывает свой образ и знания о предмете.

При восприятии образов с экрана ребенок не может установить взаимосвязи между отдельными картинками, что стимулирует отрывочное мышление, приучает к пассивному восприятию мира.

Смотрите вместе с детьми красивые картины художников, читайте книги с иллюстрациями художников.

В настоящее время довольно много книг для детей иллюстрируется при помощи примитивной компьютерной графики, без должного мастерства и художественного вкуса. Они наполнены шаблонными, бесхарактерными, халтурно проработанными образами.

Все чаще вместо иллюстраций используется набор отдельных картинок, предлагаемых базой изображений, и эти картинки в пределах одной страницы могут не сочетаться по стилю или цветовой гамме.

При выборе книг для маленького ребенка нужно учитывать, что любое изображение воспринимается им как образец. Подобные «рисунки» разрушают в детях чувство прекрасного.

Самым главным примером для своих детей являемся мы сами. Рисуйте вместе с детьми и создавайте свои собственные картины.

Художественное видение имеет определённые каноны, но не является обязательной догмой для всех желающих рисовать.

Вы реализуете любую, желанную цель на холсте! И это будет исключительно ваше видение! А помочь развить приёмы рисования, раскрыть пути и алгоритмы я вам помогу.

Я рассказываю доступную теорию и показываю приемы и техники живописи на своих мастер-классах. Вы обретете на уроках живописи уникальную технику, стиль и новый взгляд на окружающий мир.

Для взрослого человека занятия живописью – это творчество, которое дарит минуты необъяснимого, бесконечного счастья снова и снова. Не стесняйтесь записываться на уроки рисования и живописи! Открывайте и познавайте самого себя. Будьте примером для своих детей!