Патриарх Кирилл обратился к Михаилу Мишустину с просьбой освободить церковь от уплаты ЖКУ

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23 апреля 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Патриарх Кирилл и Михаил Мишустин, globallookpress.com, © Russian Government

Крымская епархия разместила письмо православного олигарха к прихожанам о помощи храмам. Доходы упали.

21 апреля патриарх Кирилл обратился к главе правительства России Михаилу МИШУСТИНУ с просьбой освободить церковные учреждения от оплаты коммунальных услуг. Владимир ГУНДЯЕВ обосновал свое обращение снижением пожертвований – из-за коронавируса люди стали меньше ходить в храмы. А счета за тепло, электричество, газ, воду и вывоз мусора оплачиваются из денег прихожан.

23 апреля по СМИ Крыма было разослано письмо (копия размещена на сайте крымской епархии), в котором, называемый в прессе «православным олигархом» Константин МАЛОФЕЕВ, призывает граждан помочь храмам деньгами. МАЛОФЕЕВ тоже упоминает о коммунальных расходах. «Большинство священников многодетны, и их чаще всего скудный достаток обеспечивается доходом от исполнения треб и пожертвований прихожан, и эти источники в настоящий момент почти иссякли», - пишет он.

Напомним, что власти Крыма организовывают помощь гражданам, оставшимся без работы и попавшим в сложное финансовое положение. Для предприятий разработаны особые меры поддержки, включающие снижение арендной платы в том числе. Об обращении крымской епархии к властям за помощью сообщений не было.