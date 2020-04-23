Мы все перешли на дистанционное обучение

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Это был тёплый зимний февральский вечер… В центре города, в культурно-деловом центре «Особняк» проходила закрытая светская встреча, посвящённая презентации журнала «Счастливая мама» №6. В особняке уже с первой ступеньки, по пути на третий этаж радовали креативные указатели на место встречи – открытки-пожелания гостей издательству молодого издания.

Ведущий вечера (он же редактор журнала) Андрей Думанский торжественно и с юмором дал старт мероприятию. Авторы различных рубрик рассказывали о себе и о своей деятельности, артисты между их выступлениями пели красивые песни, а гости подпевали, что ещё больше придавало теплоты атмосфере просторного зала. Были разыграны весьма призы от редакции журнала, а также от гостей. Поддержать и поздравить энтузиастов нового проекта с очередным номером пришли друзья, коллеги, партнёры. Было приятно увидеть среди гостей именитого режиссера-постановщика и балетмейстера Валерия Терёшкина, академика ПАНИ Владимира Медведева, прославленную певицу и композитора Ирину Шульгину, приму Театра оперы и балета Анну Киселёву, горовосходителя, учёного и знаменитого барда Сергей Баякин.

Открывший поздравительный блок президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» Рафаэль Шагеев отметил, что видит в перспективе развитие бренда журнала не только в Красноярском крае, но и за его пределами. А, может быть, выйдут в будущем журналы «Счастливый папа» или «Счастливая бабушка».

Мне как автору рубрики было предоставлено слово, которое я посвятила героям подрастающего поколения и их родителям.

Образование идёт к новым берегам

Прошёл месяц… Грянул гром. Настала пора, когда мы все находимся в одинаковых условиях в режиме самоизоляции. Приостановлены все светские и развлекательные мероприятия. Дети, учащиеся, педагоги и даже родители перешли на дистанционное обучение.

Да, безусловно было сложно в один миг перестроиться на обучение онлайн, особенно детям и родителям начальной школы (я сама мама второклассника). «Терпение, ещё раз терпение, не говорить вслух дома «как все сложно»! – сказала я себе. Только на третий день мой ребёнок стал более самостоятельным.

Что нужно делать для того, чтобы разграничить своё время и время ученика, чтобы понять: дистанционное обучение даёт ему возможность обучаться на разных учебных платформах, изучать что-то новое, осваивать мессенджеры, программу Zoom (ведь у нас только 24 часа в сутки!)

Что важно?

– Показать, как пользоваться электронным журналом, скачивать задания и сохранять их в отдельную папку;

– Мотивировать ребёнка не гнаться за оценками, следить за тем, чтобы он качественно усваивал учебный материал. По итогу дня спрашивать: «Что нового ты узнал сегодня?»

– Придерживаться режима. Для этого родителям нужно подавать в этом пример своим детям;

– Выполнять физические упражнения. Сейчас нам выпало хорошее время, чтобы выработать привычку (из практики известно, что для этого требуется 21 день);

– Соблюдать сбалансированность питания и для укрепления иммунитета обязательное питьё с витаминами Nutrilite (это бренд №1 в мире). Важно помнить, что при дистанционном обучении большая нагрузка приходится на глаза;

– И обязательно чтение! 30 минут в день!!! Из своего опыта знаю: читаю я – читает сын. Даже когда он ещё не умел читать, то взамен книги рассматривал инструкции к конструкторам. Поэтому с твёрдой уверенностью пишу, что культура чтения, чтение в семье – это привычка, выработанная системой.

Данное время 24/7 #оставайтесьдома# проводите с пользой для очного общения с детьми, саморазвития и развития детей. Как сказали в одной обучающей системе, в которой я сейчас учусь: это время – семейный тренинг общения, терпения и взаимопонимания. Всем добра!

Педагог Юлия Медведева

тел.: 8 960 752 99 00

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