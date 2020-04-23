Поздравление Муфтия Пермского края с наступлением месяца Рамадан

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

Во имя Аллаха Милостивого и милосердного! Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Сегодня, 23 апреля, с заходом солнца наступает ценнейший для мусульман месяц - месяц Рамадан. В это время сердца верующих отворачиваются от скверного и дурного и устремляются только к добру, ведь, как сказал наш любимый пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха): «В Рамадан врата Рая открыты». В этот светлый месяц Всевышний Аллах ниспослал для нас Благородный Коран - вернейшее руководство для людей, что определило время Рамадана как особое, освященное благодатью Божественного наставления, и как великую милость Создатель миров вменил нам в обязанность пост в это благословенное время.

Пост в месяц Рамадан является одним из 5 столпов ислама, что означает обязательство его соблюдения для всякого мусульманина, не страдающего физическими недугами. Соблюдение поста означает воздержание от пищи, питья и интимной близости от рассвета до заката солнца. Однако содержанием поста в месяц Рамадан также является воздержание от злословия, лжи, споров, дурных мыслей, - всего того, что наносит вред нашим душевным силам и чистоте намерений. Этот месяц Всевышний Аллах предписал нам организовать так, чтобы мы смогли усилить в себе терпение в поклонении, сострадание к неимущим, умеренность в отношении материальных ценностей.

Результатом усилий постящихся служит сладость веры, которую мы получаем уже в первый вечер поста с первым глотком воды.

Главной же наградой для верующих за этот пост является прощение грехов, которое можно получить, имея искреннее желание и стремление к этому. В Сунне посланника Аллаха сказано на этот счет: «Кто постится в Рамадан искренне и стремится получить награду от Аллаха, тому будут прощены прежние грехи».

Величайшим достоинством месяца Рамадан является наличие в нем Ночи Могущества - «Ляйлятуль-кадр». Ценность этой ночи больше, чем ценность тысячи месяцев, именно в эту ночь был низведен Благородный Коран, поэтому множество ангелов спускаются в эту ночь на землю, приближаясь к верующим. Воздаяние за все благое, совершенное нами в эту ночь, преумножается во много крат.

Достоинства Рамадана многочисленны, поэтому и наше усердие в благословенный месяц должно быть соответственным. Наслаждайтесь постом, не упускайте не единого дня, чтобы заслужить прощение и милость Всевышнего Аллаха. Не забывайте о тех, кому вы можете помочь, так как это мы обязаны перед ними, а не они перед нами, давая нам шанс на воздаяние в Ахирате. (в будущей жизни).

Одним из вопросов, представляющих наиболее существенный интерес для уммы Пермского края, является порядок проведения таравих-намазов в условиях режима самоизоляции, который начал действовать на территории Пермского края со 2 апреля 2020 года. В связи с этим обращаюсь к вам дорогие мусульмане, что недопустимо нарушать принятые властями меры по профилактике распространения коронавируса среди населения. Руководствуясь основополагающими принципами исламского права, принято решение, что таравих-намазы возможно совершать лишь в домашних условиях. Таким образом, в мечетях Пермского края данный намаз совершаться не будет. Решение об исполнении таравих-намаза будет считаться действительным до 23 мая или до принятия другого решения. Согласно утверждённым мерам от 2 апреля 2020 года, практика проведения маджлисов с участием большого количества людей приостановлена. Т,е. ифтары мусульмане Пермского края смогут проводить только в узком кругу.

Пусть Всевышний Аллах примет наши посты, молитвы и благие дела и ниспошлет Свою милость! Аминь.