В России каждый пятый пассажир ездит не пристегнутым

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23 апреля 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Каждый пятый пассажир в России, ставший участником ДТП, не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

«По-прежнему практически каждый пятый пассажир не использует ремни безопасности. В 2016 году 26% погибших пассажиров в момент ДТП не были пристегнуты; в 2019 году эта цифра составила 22%», - говорится в сообщении.

При этом число водителей, применяющих ремни безопасности, за последние четыре года выросло в два раза. В 2016 году не пристегивались 40% водителей, погибших в ДТП, в прошлом году эта цифра снизилась до 19%.