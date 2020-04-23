Склонность к малоподвижному образу жизни может быть вызвана генными изменениями

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23 апреля 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Исследователи опубликовали результаты исследования,которое показывает наличие многочисленных изменений в структуре ДНК у людей, склонных к малоподвижному образу жизни.

Голландские исследователи выявили 193 вариации в 169 участках ДНК, влияющие на предрасположенность к малоподвижности. Обладатели 150 из них предпочитали отдыхать, смотря телевизор. Остальные проводили много времени в сидячем положении перед компьютером или за рулем автомобиля. Все мутации были связаны с нервной системой и передачей сигналов между нейронами.