В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса

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23 апреля 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пациенты с коронавирусом, выбравшие лечение на дому, теперь могут пользоваться сервисом «Социальный мониторинг» на личном смартфоне. Одноименное мобильное приложение уже появилось в Google Play, а в ближайшее время станет доступно в App Store. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте сэра Москвы.

В материале отмечается, что приложение «Социальный мониторинг» создано специально для пациентов с COVID-19, которые лечатся в домашних условиях. Оно позволяет жителям Москвы, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина. Благодаря технологиям электронного мониторинга местоположения жители столицы могут быть уверенными в том, что пациенты с коронавирусом не нарушают режим изоляции и не подвергают риску заражения других горожан.

Версия, которая доступна в Google Play, — принципиально новая. При ее создании были учтены все комментарии профессионального сообщества, поступившие к тестовой сборке «Социального мониторинга», появившейся в начале апреля.

Как рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, разработкой этой версии приложения занимался Департамент информационных технологий. Все данные, которые передаются приложению, определены согласием, которое пациент лично подписывает перед началом домашнего лечения, и хранятся на серверах ДИТ на территории России. После выздоровления пациента они уничтожаются.

«Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, мы не планируем. Более того, если пользователь не является пациентом с COVID-19, приложение не позволит ему авторизоваться и получить доступ к функционалу», — отметил Эдуард Лысенко.

Напомним, указом Мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис «Социальный мониторинг» и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.