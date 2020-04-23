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Минюст ускорил на год создание единого государственного правового портала

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Минюст ускорил на год создание единого государственного правового портала
фото: pixabey

Министерство юстиции РФ приняло решение об ускорении сроков запуска единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи.

"Наша позиция услышана Минюстом, и в проекте постановления правительства РФ о создании портала сроки сокращены на целый год. В ситуациях, аналогичных сегодняшней, когда востребованными оказываются дистанционные услуги, а все мы так или иначе вынуждены учиться чему-то новому, оперативность решений имеет колоссальное значение. Тем более что портал предполагает не только предоставление проверенной правовой информации, но и непосредственную правовую помощь гражданам", — рассказала сенатор.

 

 

 

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